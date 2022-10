Le 25/10

Les ouvrages de Sylvain Tesson sont toujours une invitation au voyage. L’écrivain aventurier reviendra sur ses parutions récentes, dont La Panthère des neiges, prix Renaudot 2019, lors d’une conversation avec Pascal Claude (RTBF), et évoquera ses expériences intimes et littéraires qu’ils nous a transmises par les mots et les images.