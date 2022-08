Organisé autour de l’Alter Schlachthof, un abattoir abandonné construit en 1901 et transformé il y a quelques années en centre culturel, le Meakusma est un festival pointu qui rassemble moins les fêtards bourrins du week-end que les amateurs de musiques électroniques et expérimentales. DJ sets, concerts d’orgue, musiques d’avant-garde, spectacles visuels… Le Meakusma invite notamment cette année le Moscovite Buttechno, le New-Yorkais Anthony Naples (photo) et le folkeur du Tennessee William Tyler. Pour les curieux et les grands explorateurs du son, c’est du côté d’Eupen, à la frontière allemande, que ça se passe…