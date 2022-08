Massive Talent

Nicolas Cage doit jouer le rôle de sa vie, celui de… Nicolas Cage lui-même, dans cette réjouissante comédie d’espionnage méta où l’acteur, au bord de la banqueroute, palpe un million de dollars pour assister à l’anniversaire d’un dangereux malfaiteur mexicain qui est aussi son plus grand fan. Contacté par la CIA afin d’enquêter sur les activités criminelles de son hôte, Cage s’apprête ainsi à prouver toute la démesure de son talent… Jonglant avec les genres cinématographiques, le réalisateur américain Tom Gormican trouve le ton juste et fait feu de tout bois pour donner corps à ce divertissement ludique et malin alignant les références perchées à la filmographie du comédien. Nombreux suppléments Blu-ray.

De Tom Gormican. Avec Nicolas Cage, Pedro Pascal, Tiffany Haddish. 1 h 47. Dist: Belga. 7