Mais encore

Décidément, 2022 recycle vieux hits et histoires vraies avec une implacable régularité. Les séries cultivent leur fascination pour les récits biographiques inspirés par des personnalités de premier plan (The Dropout) ou intrigantes (Inventing Anna). Dès le 08/09, Mike (Disney+) entre en lice pour raconter dans un format court, percutant et troublant d’ironie, le destin d’un champion hors norme: Mike Tyson, ses succès, ses déboires, ses victimes sur et en dehors du ring. Côté faits divers ayant défrayé la chronique, Jessica Biel (The Sinner) revient le 12/10 dans Candy (Disney+), récit sombre et palpitant d’adultère et de meurtre sauvage au cœur de l’Amérique des années 80, avec également la formidable Melanie Lynskey (Yellowjackets). Les fantômes du passé qui reviennent nous hanter ne sont pas uniquement inspirés du réel. Ainsi, dans le courant de l’automne, Netflix nous balance dans les pattes Wednesday: spin-off magico-acide au casting prestigieux (Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones, Gwendoline Christie) centré sur la merveilleuse peste de La Famille Addams. Entre-temps, dès le 14/09, c’est une autre madeleine que Netflix fera revenir au goûter: un reboot millenial de Hartley, cœurs à vif. Âmes sensibles ne pas s’abstenir.

Wednesday © National