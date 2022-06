Du 05 au 14/08

À côté de la kermesse annuelle, et des stands proposant la saucisse de cheval (la spécialité locale), le Grote Kaai de Lokeren accueille à nouveau une affiche déclinée sur une dizaine de jours. Si la programmation fait la part belle aux artistes du terroir, en flamand (Clouseau, De Kreuners, et oui, K3!), ou pas dans le texte (2 Many DJ’s, Sylvie Kreusch, Admiral Freebee), elle est loin de s’y limiter. Viennent ainsi notamment s’insérer dans le line-up les légendes électro Kraftwerk, les ambianceurs Black Eyed Peas, ou encore les serial tubeurs écossais de Snow Patrol.