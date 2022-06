Du 17 au 19/06

C’est sur la plage de Zeebruges que se déroulera la toute première édition du Live Is Live! La promesse est celle d’une affiche pop-rock “adulte” (qui rappellera aux plus anciens l’Axion Beach Rock qui avait lieu au même endroit dans les années 90), et de stands fooding de qualité. On pointera en particulier la journée de vendredi, avec la venue exclusive de The National (photo), aux côtés de Wilco, dEUS, etc.