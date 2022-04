Quand on semble heureux dans son mariage, quand on a deux enfants charmants, quand on exerce le métier de journaliste qui nous épanouit, l’image sur papier glacé de l’homme heureux ne semble pouvoir connaître aucune décoloration. Mais Sam cache un secret depuis l’adolescence: il aime les hommes, les désire. Depuis tant d’années, il n’osait verbaliser son homosexualité avant que le narrateur de ce premier roman -qui se confond avec l’auteur, on le comprend très vite- ne le fasse pour lui. À rebours, Sam va ainsi retracer le chapelet de ses aventures extraconjugales glanées sur les sites et applications de rencontres gays et se découvrir un appétit sexuel qu’il ne soupçonnait guère. Avec l’espoir de trouver l’âme sœur? Mais plus qu’une succession d’histoires de cul, L’Homme empêché trace le parcours d’un homme qui, de la fin de la vingtaine à la quarantaine bien sonnée, parvient à s’avouer qui il est -bi-, homo-, pansexuel, qu’importe l’étiquette-, avant le coming out à ses proches. De son recul joyeusement caustique, Samuel Loutaty, collaborateur de presse magazine et auteur pour Canal+, plonge sans tabou dans le méli-mélo de sa vie faite de surmoi sépharade autant que de pressions sociétales hétérocentrées et tente une réflexion intime sur ce qui nous définit (bonjour les psys). Une autofiction qui joue la complicité. Un partage d’expériences physiques et sentimentales profondément sincères.

De Samuel Loutaty, éditions Philippe Rey, 352 pages. 7