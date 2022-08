Avant le déménagement annoncé l’an prochain (pour cause de travaux de restauration du Stade des jeux et du Théâtre de verdure), les Solidarités retrouvent la Citadelle de Namur. Au bout de l’été, le festival de Solidaris (la mutualité socialiste) proposera à nouveau une affiche entièrement francophone, convoquant anciens (Bernard Lavilliers, Gaëtan Roussel, Cali) et nouveaux (Clara Luciani, Eddy de Pretto) de la chanson-pop française, rejoints par un panel d’artistes locaux, plutôt rap pour le coup (L’Or du Commun, Isha, Peet).

www.lessolidarites.be