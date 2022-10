Peu performant au box-office, assez froidement reçu par la critique, ce troisième volet des Animaux fantastiques relève sensiblement le niveau qualitatif de la franchise, dangereusement bas depuis le précédent épisode. Fort d’une intrigue qui résonne avec les heures les plus sombres de l’Histoire sans pour autant sacrifier une certaine légèreté de ton, Les Secrets de Dumbledore démarre plutôt bien avant de s’empêtrer dans les longueurs et les répétitions de sous-intrigues ployant sous un évident trop-plein d’effets spéciaux. Johnny Depp, jugé indésirable, y est avantageusement remplacé par Mads Mikkelsen dans la peau du mage noir Gellert Grindelwald. Coulisses du film et scènes coupées en suppléments Blu-ray.

De David Yates. Avec Eddie Redmayne, Jude Law, Mads Mikkelsen. 2 h 23. Dist: Warner. 5