Les Jeunes Amants

Carine Tardieu et sa scénariste Agnès de Sacy reviennent, dans l’interview croisée proposée en bonus DVD, sur la genèse de ce projet porté par Solveig Anspach au moment de sa disparition. Elle s’y inspirait de l’histoire de sa mère, architecte ayant vécu, à plus de 70 ans, une histoire d’amour avec un médecin lui rendant 25 ans. Un sujet dont Carine Tardieu s’empare avec un incontestable doigté, la romance improbable entre Shauna et Pierre -la résistance pudique qu’elle lui oppose alors qu’il est prêt à s’y abandonner sans réserve malgré sa vie de famille-, trouvant devant sa caméra des accents délicats avec la complicité de Fanny Ardant et Melvil Poupaud, tous deux d’une rare justesse.

De Carine Tardieu. Avec Fanny Ardant, Melvil Poupaud, Cécile de France. 1 h 47. Dist: Cinéart. Disponible en VOD sur Sooner et Lumière, et en DVD. 7