Jusqu’au 16/10

Rassemblés sous le thème de la folie sous toutes ses formes, dramatiques et plus légères, les 150 rendez-vous des Festivals de Wallonie s’étalent jusqu’au cœur de l’automne. Avec pour étapes estivales: Namur (jusqu’au 09/07), Saint-Hubert (du 02/07 au 24/07), Stavelot (du 30/07 au 14/08), Liège (du 09/09 au 09/10). Avant le Brabant wallon et le Hainaut en octobre.