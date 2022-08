Lors de la sortie de son précédent ouvrage 907 fois Camille, un échange biographique touchant avec la fille du proxénète Dodo la Saumure, Julien Dufresne-Lamy (Jolis jolis monstres) confiait à la presse que la littérature, selon lui, devait porter la voix de ceux qu’on entend le moins et constituait pour le lecteur une porte d’accès à d’autres vies que la sienne. C’est ce qui anime une fois de plus Les Bienheureux, le récit joyeux qu’il publie en cette rentrée littéraire. Soit les témoignages à travers sa plume documentée, confidente et empathique des porteurs du syndrome de Williams-Beuren, maladie orpheline rare mais ô combien présente dans la vie des “malades” et de leurs proches. À chaque chapitre s’étale une existence bouleversée par un diagnostic et son vécu au quotidien. En plus des marqueurs physiques propres au syndrome, ces “elfes” développent une hyper sociabilité qui les rend aussi attachants que vulnérables à l’épreuve d’un monde qui n’est pas prêt à tant de démonstration affective. Une innocence pas toujours simple à gérer par les premiers intéressés, et les parents, frères, sœurs, enseignants et soignants aussi déboussolés qu’on puisse l’être face à un être aux codes sociaux si différents. Mais ici c’est bien la joie de vivre et l’amour de ces enfants qui dominent ce récit bienveillant.

De Julien Dufresne-Lamy, éditions Plon, 240 pages. 7