L’effet Stranger Things

Située dans les années 80, la série Netflix carbure aux tubes vintage. Tous n’ont pas connu le même buzz que Running Up That Hill (on a échappé à un revival du Africa de Toto). Outre le tube de Kate Bush, la 4e saison aura cependant permis de redonner un coup de boost au Master of Puppets de Metallica. Repris dans l’épisode final, le classique du groupe metal sorti en 1986 est rentré pour la première fois dans le top 100 US. De quoi ravir les intéressés, qui ont même annoncé un nouveau merchandising en lien avec le show télé.