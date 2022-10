L’école est à nous

Peut-on décemment prôner des idées utopiques et progressistes tout en continuant à proposer un cinéma désespérément moche et plan-plan? Oui, semble vouloir répondre cette comédie besogneuse absolument dénuée de toute ambition esthétique et formelle, dans laquelle une prof de maths atypique profite d’une grève générale dans un collège pour tenter une expérience hors du commun avec un petit groupe d’élèves: leur laisser faire ce qu’ils veulent… En résulte un film-dossier faussement anticonformiste doublé d’une espèce de Cercle des poètes disparus du pauvre qui professe ses petites leçons de vie de manière lourdement démonstrative. Faites ce que je dis mais ne faites surtout pas ce que je fais, en somme…

D’Alexandre Castagnetti. Avec Sarah Suco, Jean-Pierre Darroussin, Oussama Kheddam. 1 h 48. Sortie: 26/10. 3