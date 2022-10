Le Mois du Doc

Du 01 au 30/11

“Le cinéma documentaire est multiple et participe à rendre les femmes et les hommes libres.” Ces mots de Sergio Ghizzardi, réalisateur-documentariste parrain de la 5e édition du Mois du Doc, rappellent l’importance du cinéma du réel pour nos sociétés démocratiques. Les 120 projections organisées en Belgique francophone (souvent accompagnées de rencontres avec les réalisateurs) et la mise en avant d’une nonantaine de films (aussi sur la RTBF et les plateformes Sooner et Avila) viennent faire la démonstration de la diversité d’un genre incubateur de débats sur l’Histoire, les droits des femmes, l’environnement, le socio-économique…