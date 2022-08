Scène sur Sambre

Du 26 au 28/08

À l’abbaye d’Aulne, le festival garde le cap d’une affiche grand public en trois temps: électro, rap (PLK, Soso Maness, etc.) et pop-rock (Charles, Mustii, Calogero).

À Thuin. www.scenesursambre.be

Contrair Open Air

Les 26 et 27/08

Du côté d’Anvers, le festival Contrair dégaine une grosse affiche électronique. Étalée sur deux jours et quatre scènes, la programmation annonce notamment la venue de Jon Hopkins, Moodymann, Matisa et John Talabot.

À Ekeren. www.contrair.be

Whisper

Le 27/08

Nouveau venu, le Whisper s’installe au domaine provincial Rivierenhof, pour un festival qui fait le pari de l’intime. Sur le thème de la vulnérabilité, il se partagera entre conférences et concerts: The Weather Station, Smerz, James Holden, etc.

À Deurne. www.whisperfestival.be

Août en éclats

Le 27/08

À Soignies, Cali est la tête d’affiche musicale d’Août en éclats (avec aussi Coline & Toitoine, James Deano, Kermesz à l’Est, etc.), festival gratuit et familial, qui propose également des spectacles de cirque.

À Soignies. www.aouteneclats.eu