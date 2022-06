Du 08 au 10/07

Musicalement éclectique, philosophiquement vert, le LaSemo est aussi devenu le festival familial par excellence. L’exercice -réussir à combler aussi bien les kids que leurs parents (et leurs amis)- est loin d’être évident. Le rendez-vous hennuyer a toutefois pris le temps d’affiner sa recette. Cette fois encore, au parc d’Enghien, il devrait tenir toutes ses promesses. Sont ainsi prévus tout au long du week-end aussi bien des arts de la rue que des conférences, des animations et une guinguette, et évidemment des concerts pour petits (Les Déménageurs, Henri Dès, etc.) et grands (Girls In Hawaii, Ben Mazué, etc.).