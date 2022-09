Stanley White est policier à New York et n’a pas froid aux yeux. Ce fils d’immigrés polonais, vétéran de la guerre du Viêtnam, vient d’être muté à Chinatown, un quartier gangrené par le racket et le trafic de stupéfiants. Le règne néfaste des triades de Hong Kong s’étend sur ces rues qu’arpente désormais un flic de choc rageur, rebelle, en conflit avec sa hiérarchie. Stanley aborde sa mission comme une nouvelle forme de guerre, qui prendra un tour personnel quand il fera sa cible numéro 1 de Joey Tai, jeune loup grimpant quatre à quatre les escaliers du pouvoir dans le milieu local… Coscénarisé par Michael Cimino et Oliver Stone à partir du roman de Robert Daley, L’Année du dragon n’a pas remporté le succès attendu lors de sa sortie. Le film -devenu culte- est pourtant puissant et aborde des thèmes forts comme le racisme, l’identité, les stéréotypes ethniques. Le face-à-face entre Mickey Rourke, brûlant, et John Lone, froidement séduisant, offre un spectacle qui ne s’oublie pas.

Film policier de Michael Cimino. Avec Mickey Rourke, John Lone, Ariane Koizumi. 1985. 8