Du 23 au 25/09

Pour son ouverture de saison, le centre culturel namurois Le Delta fera le vendredi place belle au cirque avec foule de performances, projections et concerts thématiques en intérieur et en extérieur. Le samedi sera musical, avec Mustii en tête d’affiche et le DJ set de Voodoo Mama. Place à la flânerie le dimanche pour diverses déambulations poétiques dans la ville. C’est fête en confluence!