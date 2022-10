À côté de ses activités de philosophe (Dialectique de la pop), Agnès Gayraud mène également une carrière de chanteuse au parcours discographique souvent déroutant, toujours élégant. Sous le nom de La Féline ont ainsi déjà paru trois albums, détournant une French Pop qui emprunte autant à la chanson qu’à la new wave ou l’électronique. Trois ans après Vie future, voici donc Tarbes. Dans ce disque quasi concept, Gayraud revient sur la cité pyrénéenne qui l’a vue grandir. En s’attardant à la fois sur son enfance et son adolescence, et sur le sort d’une “ville moyenne, comme tant d’autres”, La Féline ajoute une couche biographique à une écriture parmi les plus singulières de la scène française actuelle, aussi brillante qu’attachante.

“Tarbes” Distribué par Kwaidan. 8