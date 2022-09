C’est l’un des buzz Netflix de la fin de l’été, et il est plutôt mérité. Vendue comme une espèce de Kill Bill teuton au pays des espions, la série suit la quête vengeresse d’une ex-tueuse de la Stasi arrêtée et emprisonnée alors qu’elle était enceinte après avoir été trahie par les siens dans l’Allemagne coupée en deux des années 80. Libérée sur amnistie suite à la chute du mur de Berlin, elle exige des réponses à ses questions et se montre prête à tout pour les obtenir… Capable de grosses giclées de violence graphique comme de la fantaisie la plus débridée, Kleo multiplie les dialogues percutants et les situations outrées en ayant le bon goût de ne jamais se prendre trop au sérieux. Drôle, rythmée, efficace et stylée, elle ne s’embarrasse d’aucun souci de vraisemblance, préférant d’évidence soigner la saveur surréelle de ses personnages secondaires, qui tranchent idéalement avec le côté un peu buté et monolithique de son héroïne. Pop et colorée jusqu’au bout des ongles, la série se montre aussi capable, à l’occasion, de briller dans le registre de l’émotion (une fin d’épisode 5 tragique au son de Max Richter, un sixième épisode essentiellement construit autour de la jeunesse et de la formation du personnage principal…). On ne boude pas son plaisir.

Une série créée par Hanno Hackfort, Richard Kropf, Bob Konrad. Avec Jella Haase, Dimitrij Schaad, Julius Feldmeier. Disponible sur Netflix. 7