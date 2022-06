Kinograph: how not to run a cinema

Du 17 au 19/06

Pendant trois ans, le Kinograph a tenté avec succès l’expérience d’un cinéma à gestion coopérative, avec une programmation de qualité. L’expérience touche à sa fin, les anciennes casernes d’Ixelles entrant dans une longue phase de chantier. Kinograph invite à la fête le temps d’un week-end de projections et d’avant-premières (le nouveau Quentin Dupieux, Incroyable mais vrai, The Kid et La Haine en version 4K…), des rencontres et des débats.