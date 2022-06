Janet Jackson: avant et après le scandale du Nipplegate

Alors que tout le monde se demande comment tournera la carrière de Will Smith après sa gifle lors de la cérémonie des Oscars, Arte diffuse un documentaire sur la descente aux enfers de Janet Jackson à la suite du Nipplegate. La sœur de Michael n’avait frappé personne. Elle avait juste malencontreusement, pendant à peine une seconde, laissé apparaître aux yeux de la planète entière un sein que l’ Amérique ne voulait voir. Jodi Gomes retrace le parcours de Janet depuis ses premières apparitions dans des séries (Good Times, Arnold et Willy) et sur des plateaux de télé mais revient surtout sur ce jour de Superbowl où un Justin Timberlake un peu trop enthousiaste a ruiné d’un geste maladroit ce qu’elle avait bâti. Comment cela a-t-il pu arriver et pourquoi a-t-elle servi de bouc émissaire? Zoom sur l’industrie du divertissement dans une culture qui ne sait pas trop quoi faire des femmes indépendantes. Et encore moins des femmes indépendantes noires.

