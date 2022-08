Né à Paris en 1982, d’origine camerounaise, James BKS part s’installer aux Etats-Unis au début des années 2000. C’est là qu’il commence à produire des beats pour des rappeurs comme Ja Rule, Snoop Dogg, Puff Daddy, etc. Broyé par le business à l’américaine, il finira cependant par revenir en France pour construire sa propre carrière. Mais aussi rencontrer pour la première fois son père biologique: Manu Dibango, l’un des plus grands musiciens africains du XXe siècle, décédé en 2020 du Covid, à 86 ans. De l’auteur de Soul Makossa, James BKS garde la même volonté de croiser les genres et les continents. Signé sur le label d’Idris Elba, il mélange productions hip-hop et guitares ouest-africaines, sur un premier album au casting quatre étoiles (Will.i.am, Q-Tip, Little Simz, etc.).

«Wolves of Africa» Distribué par universal. 6