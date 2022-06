Hustle (Le Haut du panier)

On ne le dira jamais assez: bien dirigé, Adam Sandler est un formidable comédien. Il fait des étincelles dans le nouveau film de Jeremiah Zagar (We the Animals, primé à Sundance et Deauville) dans la peau d’un recruteur de la NBA en perte de vitesse qui retrouve la niaque en dénichant un pur talent dans la rue en Espagne. Si Hustle n’évite pas toujours les facilités, voire carrément certains clichés (la scène de l’aéroport sur la fin), il offre surtout un peu résistible divertissement sportif qui n’a jamais la prétention de renouveler le genre mais en maîtrise tous les codes. Aux côtés d’un Sandler cinq étoiles, le film se paie en outre une kyrielle de personnalités bien connues des amateurs de NBA.

De Jeremiah Zagar. Avec Adam Sandler, Juancho Hernangómez, Queen Latifah. 1 h 57. Disponible sur Netflix. 7