Depuis près de vingt ans, Hot Chip excelle dans cet art faussement simple qui est de créer une pop music à la fois accessible et décalée. La formation anglaise a même réussi à en faire une carrière qui, après avoir explosé avec des disques comme Made in the Dark ou One Life Stand, a oublié de sombrer dans le banal. C’est encore le cas de Freakout/Release, leur huitième album. Tous les éléments classiques du groupe sont là, comme ce mélange entre bulles dance (Down) et mélodie mellow (Miss the Blues). Même sur des terrains balisés, Freakout/Release continue pourtant de surprendre (la soft pop craquante de Hard to Be Funky), cachant difficilement ses angoisses du moment derrière son apparente désinvolture (The Evil That Men Do).

«Freakout/Release» Distribué par Domino. En concert le 03/10 à l’AB, Bruxelles. 7