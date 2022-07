Guy Bourdin, créateur d’images

«Il existe deux types de photographes, résume Robert Richardson: ceux qui prennent des photos et ceux qui en créent. Bourdin était un créateur d’images.» «Il était lui-même, approfondit Karl Lagerfeld. Il ne ressemblait à personne. Et sa vision des choses le mettait parfois en danger et lui causait sans arrêt des problèmes.» Guy Bourdin, tout un génie. Toute une histoire. Jerry Hall avait peur de lui quand elle l’a rencontré. Marisa Berenson se souvient du jour où il a voulu littéralement l’enflammer. Tom Ford, Annie Leibovitz, Agnès Varda, Jane Birkin ou encore la rédactrice en chef de Vogue qui, la première, a publié ses photos, brossent le portrait d’un homme qui cherchait des modèles atypiques et aimait mettre ses mannequins mal à l’aise. L’un des premiers à introduire la condition humaine dans la photo de mode à une époque où la photo n’intéressait pas le monde de l’art. Sean Brandt, un de ses anciens assistants, revient sur la vie et l’œuvre d’un peintre qui utilisait un appareil photo à la place d’un pinceau.

Documentaire de Sean Brandt. 7