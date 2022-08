Deuxième long métrage de fiction de l’Autrichien Sebastian Meise, ce drame sensible et patient situe l’histoire de Hans Hoffmann (Franz Rogowski), un détenu gay, dans l’Allemagne de l’après-guerre, où l’homosexualité est illégale. Victime de l’absurdité d’un système où l’intolérance fait loi, celui-ci, filmé à trois époques distinctes, s’obstine à rechercher l’amour et la liberté entre les murs de sa prison. Jamais appuyé, Great Freedom trouve le ton juste et la bonne distance, préférant invariablement suggérer les choses en pointillés plutôt que d’asséner de quelconques vérités. Meise s’impose ainsi comme un cinéaste tout en retenue, qui cultive le sens du dénuement pour mieux dire toute la complexité des sentiments.

De Sebastian Meise. Avec Franz Rogowski, Georg Friedrich. 1 h 56. Dist: Remain in Light. 7