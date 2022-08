Girl power

Ingrate, la génération Z? En tout cas pas Olivia Rodrigo. Au début de l’été, au festival de Glastonbury, l’idole américaine de 19 ans a par exemple invité Lily Allen, 37 ans, à reprendre son tube Fuck You (adressé pour le coup aux juges de la Cour Suprême américaine, qui ont remis en cause le droit à l’avortement). Après ce duo, celle qui avait été découverte sur… MySpace, n’était plus certaine de vouloir arrêter sa carrière: “Au moins mes bébés ont vu leur maman chanter avec leur pop star préférée.”