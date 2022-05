Gangs Bangs

Gangs Story est la réédition d’un livre initialement paru en 2012. Composé des textes de Kizo, ex-lascar de quartier, et surtout des photos de Yan Morvan, immergé pendant quatre décennies au cœur des bandes parisiennes. Et parfois au-delà. Bikers, rockers, skins fachos ou anti-fafs, Black Panthers et autres Requins Vicieux. Après une interdiction et des complications juridiques lors d’une première impression, ce bouquin fort de 220 photos incarne aujourd’hui un marathon mémoriel dans l’autre France contemporaine. L’underground des tricards, banlieusards, bandeurs sous calicos multiples: des pseudo-Hells fascisants aux afro-rebelles, des récits banalisés des grands ensembles dépravés aux descentes vindicatives au centre de Paris, en passant par les squats forcément minables. Ça cogne, ça pue -aussi la pauvreté et le désespoir violent-, ça se fait des films. Dont sortiront beaucoup de morts précoces et même un tueur en série, l’infameux Guy Georges, que Morvan photographie à plusieurs reprises. Sans évidemment savoir que ce mec tue et viole en dehors des photos.

© photos: yan morvan

Morvan, qui a aussi largement fait du reportage de guerre, parvient à une impressionnante proximité avec ses sujets. Notamment dans ses clichés -le mot n’est pas neutre- de ces mecs seventies, clodos en cuir, dopés à la bière, aux bécanes, aux filles partagées et aux breloques nazies. C’est fort et ça rappelle le poing dans la gueule visuel de l’Américain Danny Lyon ou de l’Anglais Don McCullin. On note que le rapport de Morvan à la lumière change au fil du temps. Il passe de l’éclairage nature -en nocturne, soutenu par un flash- à une mise en place plus atmosphérique, sans que jamais la mise en scène ne prenne le dessus sur le cru, l’adrénaline, la virilité exacerbée, la notion de bande, sacralisée jusqu’à l’absurde. Et justement commentée, pour chaque photo, par Kizo.

© photos: yan morvan

Gangs Story, de Yan Morvan et Kizo, éditions La Manufacture de Livres, 320 pages.

© photos: yan morvan