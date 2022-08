Ateliers, performances, concerts… Né à l’initiative du Palais des sciences, du Brass et de la commune, le Forest Sounds Festival est un événement culturel festif et familial ouvert à tous. Un festoche gratuit (pensez quand même à réserver) et respectueux de l’environnement. Fondée en 1106 au bord d’un ruisseau, l’Abbaye de Forest accueillera une programmation pointue, accessible et métissée pendant toute la journée. L’entêtant folk en français de Meril Wubslin, la rappeuse Ysmé (photo), la rockeuse Lou K, les Meridian Brothers, l’éthio-jazz revisité de Black Flower, les hits méditerranéens des Greco-Marseillais de Deli Teli ou encore le dance hall dub afro genevois d’Amami… L’embarras du choix.