Du 26/10 au 05/11

C’est LE festival de cinéma pour enfants et adolescents qui défriche la production internationale et sort des sentiers battus par les blockbusters. Programmant des inédits (attention pas toujours sous-titrés en français), Filem’On proposera courts et longs métrages sans tabous sur des sujets comme le respect des différences, les injustices et le quotidien des jeunes à divers endroits de la planète. Quelques perles issues des collections de la Cinematek, séances de courts métrages et sorties récentes complètent un programme bien chargé. Idéal pour le congé d’automne.