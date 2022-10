Extension de la sécurité sociale: vers un pilier alimentaire?

Au Festival des Libertés, on ne fait pas que danser devant Odezenne, La Jungle, Omar Souleyman et Feu! Chatterton ou se cultiver dans le noir devant des docus en tous genres. On discute aussi le présent et envisage l’avenir. Écocide: une irresponsabilité organisée? Patriarcat partout, sororité nulle part? Racisme, colonialisme et réparations… Les thèmes des différents débats planifiés sont d’actualité. Ils concerneront aussi la criminalisation de la solidarité et questionneront une extension de la sécurité sociale. Alors que celle-ci s’étiole depuis 30 ans, la secrétaire générale de la Fédération des services sociaux, un chercheur au Gresea (Groupe de Recherche pour une Stratégie Économique Alternative) et le chargé de plaidoyer et mobilisation chez FIAN (organisation internationale qui lutte pour le droit à une alimentation adéquate et à la nutrition pour tous) se demandent si on pourrait la renforcer autour d’une alimentation durable, de qualité et locale.

Le 15/10 à 17 h.