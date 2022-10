En attendant sa prochaine édition début 2023, le festival de cinéma du réel En ville! s’autorise une petite excroissance de son exploration de l’art du documentaire. Avec un focus sur le duo de vidéastes Ila Bêka et Louise Lemoine et leurs regards sur l’architecture, un autre sur le jeune cinéma espagnol et les jeux à la frontière de la fiction.

