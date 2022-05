On croit parfois avoir tout vu, et puis déboule un jour sans prévenir un ovni absolu qui balaie toutes les certitudes. Prix spécial du jury de la très défricheuse section Orizzonti lors de la dernière Mostra de Venise, El Gran Movimiento est de ces raretés-là. Semi-documentaire bolivien totalement inclassable tourné en 16mm, il orchestre, à La Paz, la rencontre entre un homme peu à peu asphyxié par la métropole où il est venu manifester aux côtés de ses amis mineurs, et un improbable sorcier des rues à l’aura rédemptrice… Errance plastique et expérimentale entre ville et campagne, réalisme contemplatif et fulgurances transcendantales, le deuxième long métrage de Kiro Russo ( Viejo calavera) trouble et déstabilise en se détachant assez radicalement des canons narratifs traditionnels. Qu’il tende vers une certaine musicalité dans l’agencement de ses images ou se lance dans un inoubliable délire chorégraphié, ce film-trip exigeant et audacieux évoque une véritable symphonie visuelle, qui culmine dans un fascinant final épileptique. Pour cinéphiles résolument aventureux!

De Kiro Russo. Avec Julio César Ticona, Max Bautista Uchasara, Francisca Arce de Aro. 1 h 25. Sortie: 18/05. 8