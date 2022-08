Duty of Care

Réalisateur gantois (Ben X), Nic Balthazar est également un activiste du climat. Un engagement que reflète ce documentaire –Plaidoyer pour la planète en VF- traçant le portrait de Roger Cox, avocat néerlandais à la pointe des luttes environnementales. Un homme ayant marqué les esprits en intentant avec succès des procès climatiques contre le gouvernement néerlandais d’abord, le géant pétrolier Shell ensuite, établissant leur responsabilité en la matière, et déclenchant une onde de choc qui continue de produire ses effets de par le monde. L’objet d’un film à l’urgence en prise sur l’Histoire en marche, convenu dans sa forme -avec interventions de (nombreux) témoins et voix off du réalisateur- mais passionnant par son propos, éclairant et plus encore inspirant.

De Nic Balthazar. Avec Roger Cox, Michael Gerrard, Tessa Khan. 57 min. Sortie: 07/09. 7