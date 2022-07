Dour Festival du 13 au 17/07

Caserné pendant deux ans pour cause de pandémie, Dour va enfin pouvoir effectuer son grand retour! Après une séance d’échauffement pour les campeurs (dès le lundi 11), le festival s’ouvrira officiellement le mercredi 13 juillet, en mode light (quatre scènes ouvertes sur les huit), avant de prendre rapidement sa vitesse de croisière. Raccord avec son époque, l’affiche fera la part belle au rap, surtout francophone: outre les têtes d’affiche de la Last Arena (Laylow, Vald, Roméo Elvis, Booba, Niska, etc.), sont notamment attendus Hamza, Dinos, Caballero & Jeanjass, Le Juiice, Zamdane… Mais, fidèle à ses principes, le festival n’oublie pas non plus de cultiver son éclectisme, avec une programmation toujours fouineuse, entre rock (Black Midi, Warmduscher), pop indé (Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, Odezenne, Metronomy), hyperpop (Dorian Electra, Ascendant Vierge), électro (Carl Cox, Amelie Lens, Laurent Garnier), et même jazz (Makaya McCraven, Echt! ).

Metronomy © DR