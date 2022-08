Doel Festival

En regardant des photos de Doel, on ne peut s’empêcher de penser à la cité ouvrière où Dany Boon fait croire à sa femme qu’il vit pour la convaincre de la morosité de la vie chez les Chtis. C’est pourtant là, dans ce village fantôme déserté par ses habitants (ils étaient 18 en 2020 contre 400 quinze ans plus tôt) et célèbre pour sa… centrale nucléaire, que Paradise City et Klub Dramatik ont décidé d’organiser un nouveau festival électronique. Pas de scènes gigantesques, de feux d’artifice et d’animations accessoires mais deux jours de DJ et d’électro (808 Bantou, Adi, Ceephax Acid Crew, Fais Le Beau & Vieira, Lil Lawaw, Orion, Shifted, Dyed Soundorom & Evan Baggs, Kim Kenis, XDB…) dans un décor totalement improbable.