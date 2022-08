Des gens bien

Les créateurs de La Trève sont de retour avec une histoire formidablement loufoque, qui appuie sur de lancinantes douleurs contemporaines. Dans une bourgade frappée par la désertification et l’ennui, Linda et Tom croulent sous les dettes. Poussé par la nécessité, leur plan désespéré enclenche bien malgré eux un effet domino dévastateur. Avec ce thriller noir, drôlatique et doux-amer, le trio de scénaristes déjoue l’hypocrisie des normes sociales avec une écriture maligne, se demandant jusqu’où les individus peuvent rester sans réagir sous le rouleau compresseur d’une modernité qui les méprise. Au milieu d’un trombinoscope de personnages à l’épaisseur subtile, l’actrice Bérengère McNeese sort le grand jeu.

Série créée par Stéphane Bergmans, Benjamin d’Aoust, Matthieu Donck