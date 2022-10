Derry Girls (saison 3)

On pensait que la deuxième saison de la charmante Derry Girls serait la dernière. Celle-ci se terminait en apothéose par la visite historique de Bill Clinton à Londonderry (Derry pour les catholiques) en 1994, venu apporter son soutien au processus de paix en Ulster. Car sous ses abords de sitcom gentillette, Derry Girls aura aussi œuvré, trois saisons durant, donc, à rappeler la réalité quotidienne des habitants de Derry en ces temps peu lointains où le conflit nord-irlandais (“the Troubles”) faisait rage. Pour les malheureux peu familiers de l’inimitable accent de Derry (VO, et surtout sous-titres de rigueur!), sachez que la série suit quatre lycéennes catholiques, Erin, Orla, Clare, Michelle, et un garçon, James, cousin de Michelle et principale victime des vannes des quatre jeunes filles en raison de sa nationalité (anglaise). Le show a rendu les quatre jeunes actrices (et leur pauvre compère) soudainement célèbres, et cette ultime saison, qu’on qualifiera de tour d’honneur, réunit de nombreux guests: Liam Neeson, Ardal O’Hanlon (Dougal dans la légendaire Father Ted, influence évidente de Derry Girls) et d’autres célébrités locales uniquement reconnaissables par les gens du cru.

On l’aura compris, cette saison 3 n’a certainement vu le jour qu’en raison de l’immense succès des deux autres dans les deux Irlande et au Royaume-Uni. Alors, non, elle n’est sans doute pas aussi drôle et originale que les précédentes. On retiendra toutefois un épisode flash-back touchant et bienvenu sur le passé des parents de nos héroïnes, déjà au beau milieu des sanglants “Troubles”, et surtout le dernier volet: la fête d’anniversaire pour les 18 ans des cousines Erin et Orla, qui tombe pile le jour du référendum sur les accords du Good Friday (soit oui ou non au processus de paix entre catholiques et protestants)… Lisa McGee parvient une nouvelle fois à nous émouvoir aux larmes, et finit en beauté. Sláinte!