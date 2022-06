Du 09 au 11/09

Comme chaque année depuis 2011, le Deep In The Woods pose ses valises musicales dans le domaine de Massembre, planté entre Dinant et la frontière française. L’occasion de prolonger encore un peu l’été entre potes ou en famille (tout est prévu pour les kids), au milieu des bois. Cette année encore, l’affiche privilégie la découverte. Elle sera complétée des extras qui font tout le charme bobo-bucolique de l’événement -feu de camp, yoga, séances ciné…