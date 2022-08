“Certains boulots vous prennent vraiment à la gorge” Celui de Bud Jablonski (Jamie Foxx) doublement: il est chasseur de vampires et galère à rassembler l’argent nécessaire pour offrir une belle vie à sa fille, âgée de 8 ans. Mais qu’à cela ne tienne, Bud est prêt à se saigner aux quatre veines… On l’aura compris: pas question de faire dans la dentelle ici. Réalisé avec une jolie maîtrise des séquences d’action par le coordinateur de cascades J. J. Perry, Day Shift bastonne, tronçonne et défouraille dans la joie et la bonne humeur, revisitant les codes du genre avec un appétit plutôt contagieux. L’intérêt du film, fun et décomplexé, se dilue hélas quelque peu dans un final aux accents résolument grand-guignolesques.

De J. J. Perry. Avec Jamie Foxx, Dave Franco, Snoop Dogg. 1 h 54. Disponible sur Netflix. 6