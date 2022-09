“6”

Sixième album (comme son nom l’indique) et toujours pas de signe d’essoufflement pour le trio guitare-basse- batterie composé de Bert Dockx (Flying Horseman), Steven Cassiers (Dez Mona) et Fred Lyenn Jacques. Enregistré en trois jours, 6 est le disque le plus direct, spontané, rock, punk même peut-être de Dans Dans. Six chansons pour mieux se perdre entre les Cascade et les Coyote…