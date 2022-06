LE 11/06

Sans être une carte postale romantique et nostalgique de Cuba, le festival Cubalandz propose un retour aux fondamentaux. Back to the roots en alliant musique, littérature et art contemporain dans un esprit d’interculturalité. Le pianiste Omar Sosa sera sur scène avec le griot sénégalais Seckou Keita. Le poète Víctor Rodríguez Núñez présentera une anthologie de son œuvre. Le documentaire Nosotros, la música retracera la riche Histoire de la musique populaire cubaine.