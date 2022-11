Cinq ans après Au revoir là-haut d’Albert Dupontel, l’œuvre de Pierre Lemaitre se voit une nouvelle fois transposée au cinéma, ici par Clovis Cornillac, avec Couleurs de l’incendie. On y suit les mésaventures de Madeleine Pericourt, fille d’un richissime banquier qui se retrouve ruinée après avoir été trahie par le directeur de sa banque et son oncle cupide. Couleurs de l’incendie évoque une sorte de revenge movie en costumes gentiment improbable et sérieusement ampoulé, avec la dose requise de méchants nazis et de musique pompière, le tout porté par une interprétation inégale. Un peu moins de kitsch et un peu plus de complexité dans le récit de cette lutte des classes sur fond de gabegie boursière auraient pu donner un peu plus d’ampleur au projet.

De Clovis Cornillac. Avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz. 2 h 16. Sortie: 09/11. 4