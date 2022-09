Le 29/09

Le Jacques Franck ouvre sa saison d’écoutes collectives de créations radiophoniques avec la série documentaire Corps sales/Ville sèche dédiée aux bains publics. Alors que l’eau devient, en ville comme ailleurs, un bien de plus en plus précieux, Pauline Bacquaert et Sophie Richelle se sont penchées sur un acte a priori banal: se laver. La diffusion des trois épisodes sera suivie d’une session live de Fraktales Frangynes Radio, “polyDJ de combat”.