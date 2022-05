“ Si je ne pouvais pas être le meilleur à être le meilleur, j’allais être le meilleur à être le plus mauvais.” Auteur de nombreux braquages et de spectaculaires évasions durant les années 60 et 70, le très controversé criminel suédois Clark Olofsson est l’inspirateur du fameux syndrome de Stockholm. Soit cet assez paradoxal mécanisme psychologique qui se traduit par un lien d’attachement voire d’amour d’un captif vis-à-vis de son geôlier, ou plus généralement d’une victime vis-à-vis de son agresseur. Iconoclaste charismatique et séducteur impénitent, Olofsson s’est en effet tout particulièrement illustré à l’époque au cours d’une prise d’otages au cœur d’une célèbre banque de la capitale suédoise durant laquelle les employés retenus prisonniers semblent avoir fini par développer une véritable sympathie envers leur braqueur. Réalisateur de clips musicaux pour Moby, Coldplay, Rammstein, P!nk ou encore David Guetta, Jonas Åkerlund fait aujourd’hui le pari de s’emparer de son destin résolument hors du commun pour une minisérie Netflix dont la durée dépasse les 6 heures. Et c’est peu dire que le gaillard n’est guère rompu à la rigueur. Ni, d’ailleurs, à la subtilité… Si la matière est passionnante en soi, la manière, en effet, a tendance à horripiler. Beaucoup trop longue (un film aurait amplement suffi), Clark présente sans surprise Olofsson en gentleman cambrioleur au bobard facile et à la naturelle coolitude, gentil méchant dont elle se plaît à décliner les innombrables frasques dans une surenchère assez vaine et puérile. Montage épileptique, esthétique vintage plutôt moche, humour gras peu inspiré, rafales d’idées gadgets aux accents grimaçants… Cette série à l’impertinence, au fond, très contrôlée invite, à l’instar de son protagoniste, à prendre ses (énormes) mensonges pour des vérités. Gros bof.

Une mini-série créée par Jonas Åkerlund. Avec Bill Skarsgård, Sandra Ilar, Vilhelm Blomgren. Disponible sur Netflix. 5