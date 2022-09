Championnat du monde de slam

Du 27 au 29/09

Discipline littéraire et performative en plein boom, le slam a son championnat du monde, qui se tient cette année à Bruxelles. Trente-sept slammeurs et slammeuses venus du monde entier et de tous les continents s’affronteront au Kinepolis. La Belgique sera représentée par Marie Darah, champion·ne d’Europe en titre. Elle partagera d’ailleurs son journal de bord dans le Focus Vif du 13 octobre. Une foule de happenings et performances se tiendront aussi dans la ville tout au long de cette cordiale compétition.