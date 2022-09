Célibat des prêtres, le calvaire de l’Église

“Curieusement, quand on est prêtre, on reçoit beaucoup de sollicitations. J’ai accepté des rencontres. C’était une forme d’équilibre qui me permettait de vivre au ministère.” De toutes les Églises chrétiennes, seule l’Église catholique romaine s’obstine à imposer aux prêtres une discipline érigée au XIIe siècle et inévitablement transgressée depuis. Descendre de l’autel pour rejoindre le commun des mortels étant un déchirement dont peu ont la force, de nombreux curés ne respecteraient plus aujourd’hui le célibat que l’Église leur impose. Les démissions et les initiatives dissidentes se multiplient mais le manque de prêtres dans une institution en perte de vocation (en Belgique, 2 000 prêtres pour 3 500 paroisses) oblige les évêques à accepter ces situations délicates, souvent secrets de polichinelle (et de préférence pas dans le tiroir, la plus grand hantise des autorités religieuses). Rémi Bénichou et Éric Colomer sont partis à la rencontre de Marc, qui a renoncé à la prêtrise, de Pierre, qui a abandonné son sacerdoce. Et avec la contribution de théologiens, de sociologues et de psychologues religieux, ils dépeignent la solitude du prêtre, les discours culpabilisants, et questionnent la réforme nécessaire de l’Église. Non sans évoquer cette homosexualité qu’elle tolère en son sein mais qu’elle décrète contraire à la loi naturelle…

Documentaire de Rémi Bénichou et Éric Colomer. 7