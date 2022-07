Ce 13 juillet: Edouard Van Praet

Un fameux coco, ce Edouard Van Praet. Il suffit de jeter un œil sur son dernier clip, Bigstar, pour s’en convaincre. Sur fond de guitares glam, le Bruxellois se balade dans les rues de la ville avant de se faire attaquer par des zombies, la vidéo se terminant dans un véritable bain de sang. Humour et second degré inclus évidemment. L’ an dernier, il sortait un premier EP 5 titres. Intitulé Doors, il déployait les différentes facettes d’un univers influencé notamment par les sixties. Vous vouliez du rock? Rendez-vous à la prochaine Focus Music Box.

Dès 18 heures, au See U Ixelles. focus.levif.be/focusmusicbox